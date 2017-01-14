Kavak Hem'den Piyano Kursu

Kavak Halk Eğitim Merkezince (HEM) piyano kursu açıldı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez açılan kursta eğitmen olarak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müzik Öğretmeni Betül Kartal'ın görevlendirildiğini söyledi.



Kursun istek üzerine açıldığını bildiren Tanrıöven, "6 ay süreli kursa 23 kursiyer katılıyor. Kurs saatleri, çoğunlukla öğrenci olan kursiyerlerin derslerini aksatmayacak şekilde düzenlendi." dedi.



İkinci bir piyano kursu açılması için de talep geldiğini dile getiren Tanrıöven, usta öğretici bulunması halinde bu kursu da açacaklarını belirtti.



Kurs eğitmeni Kartal da kursiyerlere nota, solfej ve piyano eserlerinin çalınmasını öğreteceklerini, kursun tamamlanmasının ardından vatandaşlara yönelik konser düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.