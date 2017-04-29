Kavak Belediyesi Çalışmaları

Kavak Belediyesi, Ondokuz Mayıs Mahallesi'ndeki parkta çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor.



Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Ekrem Bey Parkı'ndaki çalışmaları inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.



Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'dan Havza'ya geçerken Kavak ilçesine geldiğini belirten Sarıcaoğlu, bu sırada yol güvenliğini Çerkez Canbolat oğlu Ekrem Bey'in üstlendiğini anlattı.



Kendilerinin de Ondokuz Mayıs Mahallesi'ne yaptırılan parka milli mücadele kahramanlarının adını verdiğini dile getiren Sarıcaoğlu, "Parkımızda şimdi yolların yapım ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Parkımızın milli mücadele kahramanı Ekrem Bey'e yakışır şekilde düzenli ve bakımlı olmasına çalışıyoruz." dedi.