Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu Açıklaması

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Belediye olarak, vatandaşlarımızın yemyeşil ve bakımlı parklarda güzel vakit geçirmeleri için çalışmalara başladık." dedi.



Saracaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın ortak kullanımına açık park, meydan ile yolların temiz tutulması için çalışma başlattıklarını söyledi.



Park ve yol güzergahlarındaki ağaçların budama çalışmalarının tamamlandığını belirten Sarıcaoğlu, "Parklarımız, mesire alanları ve benzeri yerler halkımız tarafından dinlenme ve hoşça vakit geçirme amacıyla yoğun ilgi görüyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın yemyeşil ve bakımlı parklarda güzel vakit geçirmeleri için çalışmalara başladık. Bu kapsamda parklardaki masa, oturak bakımı, genel temizlik ve ot biçme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Park çalışmalarımız ile parklarımız hem güzel görünüme kavuşuyor hem de ektiğimiz çim daha sıklaşıyor." diye konuştu.