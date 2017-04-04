Kauçuk Fabrikası Kül Oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan kauçuk fabrikası çıkan yangın sonucu küle döndü.



Yangın, Tekkeköy ilçesi Gökçe Mahallesi Mecinli mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin fabrikadan çıkışının ardından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikada kauçuk ve plastik malzemelerin olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, fabrikada bulunan tüm malzemeler yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri yangının nasıl çıktığını tespit edebilmek için rapor hazırladı.



Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



(Şahin Binici / İHA)