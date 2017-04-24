Kats Sahne'de Gökhan Sezen İle Yine "YENİ Gazino" Gecesi!

Özenle seçilmiş şarkılardan oluşan muhteşem bir repertuarı seslendirecek olan Sezen, 29 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleşecek konserde dinleyenleri mest edecek.

İTÜ Türk Müziği Devlet konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü Mezunu olan Gökhan Sezen, master eğitimi aldığı yıllarda TRT'ye dahil oldu. Sanatçı, radyo ve televizyonda birçok programın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında verdiği birçok konserde de alaturka müzik dinleyicisinin beğenisini topladı. TRT'de 20 yılı geride bırakan Gökhan Sezen'in ayrıca "Aşk Masalından Şarkılar", "Yorumcu", "Asalet" isimli albümleri de yayınlandı.

Gökhan Sezen, şehrin kültür ve sanat mekanı Gayrettepe KATS Sahne'nin yoğun ilgi gören "Yeni Gazino" geceleri kapsamında yeniden sevenleriyle buluşacak. Sezen'in konserini ayakta izlemek isteyenlerin yanı sıra oturarak izlemeyi tercih edenler için de yemekli masa düzeni seçeneği bulunuyor.

Giriş katındaki restoranıyla etkinlik öncesi ve sonrasında, konuklarına keyifli bir ortam da sunan Gayrettepe KATS Sahne, merkezi konumu ve toplu taşımaya ulaşım kolaylığıyla müzikseverlerin yeni mekan arayışına bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Gökhan Sezen'in 29 Nisan 2017, Cumartesi akşamı saat 21.30'da başlayacak konserinin biletleri Biletix'ten ve Gayrettepe KATS Sahne'den temin edilebilir.