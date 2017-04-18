Katoliklere 'Gürültü' Tepkisi

Kolombiya'daki Hıristiyanlar dini ayinlerini yerine getirirken beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Cuma günü Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Paskalya bayramından önce kutlanan "çile haftası" kapsamında El Salitre'de bulunan bir parkta ayin yapmak için toplanan Katolik bir grup beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. İsminin Rodrigo Cardona olduğu öğrenilen genç adam oturduğu apartmandan inerek gruba büyük tepki gösterdi. Grubun çıkardığı seslerden rahatsız olduğunu dile getiren genç adam, uyumaya hakkı olduğunu yapılanların suç teşkil ettiğini ifade ederek tek başına tüm gruba kafa tuttu. Bir müddet daha tartışmaya devam ettikten sonra ise söylenerek kaldığı apartmana geri döndüğü gözlendi. Genç adam bu olaydan sonra sosyal medyada popüler oldu.



(İHA)