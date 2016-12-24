Katolikler Yeni Yılı Kutluyor

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Katetral

Dini törenden detaylar

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Katolikler, yeni yılı ve Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı için Meryem Ana Katolik Katedralinde biraraya geldi. 24 Aralık gecesi başlayan dini törenler, yarın gündüz de devam edecek.