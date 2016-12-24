TÜMÜ
Haberler Search
Katolikler Yeni Yılı Kutluyor

Katolikler Yeni Yılı Kutluyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Katetral Dini törenden detaylar MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Katolikler, yeni yılı ve Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı için Meryem Ana Katolik Katedralinde biraraya geldi.

Katolikler Yeni Yılı Kutluyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Katetral
Dini törenden detaylar
MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Katolikler, yeni yılı ve Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı için Meryem Ana Katolik Katedralinde biraraya geldi. 24 Aralık gecesi başlayan dini törenler, yarın gündüz de devam edecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads