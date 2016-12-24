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Katetral
Dini törenden detaylar
MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Katolikler, yeni yılı ve Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı için Meryem Ana Katolik Katedralinde biraraya geldi. 24 Aralık gecesi başlayan dini törenler, yarın gündüz de devam edecek.
Katolikler Yeni Yılı Kutluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Katetral Dini törenden detaylar MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Katolikler, yeni yılı ve Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı için Meryem Ana Katolik Katedralinde biraraya geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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