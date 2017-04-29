Kato Dağı'nda Büyük Operasyon

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, bir güvenlik korucusu yaralandı. Teröristler bir mağarada kıstırılırken, operasyon bölgesine takviye kuvvetler ve iş makineleri sekv edildi.



Beytüşşabap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda bulunan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınak ile mağalaralarının imha edilmesi amacıyla 10 gün önce başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgede zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanırken, silah sesleri ilçe merkezinden de duyuluyor.



Bugün tespit edilen bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çatışmada, bir güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu, çatışma bölgesinden alınarak Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.



Bir mağarada kıstırılan teröristler, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarını geri çevirip, ateşle karşılık verirken, bölgeye takviye birlikler ile iş makineleri sevk edildi.



Operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.



- Şşebapşırnak