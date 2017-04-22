Kato Dağı'nda Bir Grup Terörist Kıstırıldı: Çatışma Sürüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ile Kuzey Irak arasında bulunan Kato Dağı'nda operasyon başlatan Mehmetçik, bir grup teröristi mağarada kıstırdı. Mağaraya sıkışan teröristler ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Kato Dağı'nda bulunan mağaralarda barınan bir grup terörist olduğu istihbaratı üzerine bölgede iki gün önce başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Araziyi didik didik tarayarak operasyonunu sürdüren Mehmetçik, Kato Dağı'nda bulunan bir mağarada tespit edilen teröristlere 'Teslim ol' çağrısı yaptı. Güvenlik kuvvetlerinin çağrısına ateş açarak karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Mağaranın etrafını çeviren güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çatışmanın devam ettiği belirtildi.



(İHA)