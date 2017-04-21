Kato Dağı'na Operasyon Düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'na operasyon başlattı.



Beytüşşebap'ta bulunan Kato Dağı'na bir tabur asker ile hava destekli operasyon gerçekleştirildi. Arama tarama faaliyetleri sürdüren Mehmetçik, güvenlik korucularının eşliğinde teröristlerin barınabileceği değerlendirilen bölgeleri didik didik aramaya başladı. Operasyonda Kado Dağı'nda bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamen temizlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayvalık köyü tabur komutanlığınca yürütülen geniş çaplı operasyona çok sayıda asker ve güvenlik korucusu katılıyor. - ŞIRNAK