Kato'da PKK'ya Büyük Darbe

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve mağara ile sığınakları imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında jandarma unsurları ile güvenlik korucularımızın katılımıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, 1 adet Bixi makineli tüfek, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M16 piyade tüfeği, 22 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet Dragunov Kannas tüfek, 1 adet 60mm havan, 85 adet el bombası, 9 adet anti tank mayını, 10 adet sis bombası, 3 bin adet Doçka mühimmatı, 3 ton amonyum nitrat patlayıcı, 7 bin 500 adet karışık mühimmat, bin adet M-16 mühimmatı, 115 adet havan mühimmatı, 135 adet anti-personel RPG-7 mühimmatı, 6 bin 516 adet Bixi mühimmatı, 10 bin adet av fişeği, 28 adet fünye, 50 adet Kaleşnikof dipçiği, 5 adet M-16 şarjörü, 8 adet Kaleşnikof şarjörü, 10 adet Kannas şarjörü, 1 varil mazot, çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



(İHA)