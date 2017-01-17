Katliama Uğrayan Aileden Geriye Dükkan Açılışındaki Video Kaldı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Hüseyin Tiryaki'nin annesi, hamile eşi ve üvey kız kardeşi de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunurken aileden geriye Tiyaki'nin telefoncu dükkanında, açılışta çekilen görüntüler kaldı.



Kaynaklar Mahallesi ormanlık alana giriş olan 205/25 Sokak üzerinde saat 09.30 sıralarında, bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin, başka bir yerde öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığını tespit etti. Cesedin, Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, durumun bildirilmesi üzerine Tiryaki'nin ailesine polis ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadı. Hüseyin Tiryaki'nin yakınları, Tiryaki'nin ailesiyle birlikte oturduğu Buca ilçesi Menderes Caddesi'ndeki evine gitti. Evin kapısını defalarca çalınması ve telefonlarla aranmalarına rağmen Tiryaki'nin ailesinin cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine, yakınları çilingir yardımıyla eve girdi. Eve girenler Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği eşi 3 aylık hamile Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ve üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetlerini buldu.



Aileden geriye bu görüntü kaldı



Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından katledilen aileden geriye Hüseyin Tiryaki'nin geçen yıl açtığı cep telefonu dükkanından görüntüler kaldı. Tiryaki'nin işlettiği cep telefonu dükkanı için açılış yapıldığı görülürken anlar videoya kaydedildi.



Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı geniş çaplı yürütüyor. - İZMİR