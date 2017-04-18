Katliam Gibi Kaza: 24 Ölü

Filipinler'de yolcu otobüsünün vadiye uçması sonucu meydana gelen kazada en az 24 kişi hayatını kaybetti. Filipinler'in kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana gelen kazada 45 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü vadiye uçtu. Yetkililer en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Filipinli yetkili Mark Raymond Cano, otobüsün frenlerinin tutmadığını dile getirerek, diğer yolcuların arama kurtarma ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldüğünü kaydetti.



(İHA)