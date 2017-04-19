Katlı Pazar Yerinin Zemin Etüt Çalışmaları Yapılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi'nin Yavuz Mahallesinde bulunan ve imar planlarında onaylanan Pazartesi Pazarı için hazırlanan katlı pazar yeri projesinin çalışmaları sürüyor.



Pazar yerinin yapılacağı alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Etüt ve Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından zemin etüdü çalışmaları başladı. Zemin etüdü için sondajla örnekler alınarak incelenmek üzere götürüldü. Diğer yandan katlı Pazar yer için proje çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.



"Katlı pazar yeri diğer günlerde otopark olarak kullanılacak"



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, katlı Pazar yeri projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Katlı Pazar Yeri projemiz aşağı yukarı 550-600 pazarcının tezgah açabileceği, içerisinde kreşinden kafeteryasına kadar sosyal donatı alanları olan, gelen her vatandaşın rahatlıkla alışverişini yapıp diğer imkanlardan faydalanabileceği, altında otoparkı olan, pazar kurulmadığı günlerde diğer katlarda da araç park edilebilen çok amaçlı kullanıma uygun bir proje olacak. Amacımız şehrin merkezinde kalıcı bir eser bırakarak pazar esnafımızı ve vatandaşlarımızı memnun edecek bir bina yapmak. Hazırladığımız proje üzerinde Pazar esnafımızla mutabık kaldık. Onlar da projeyi benimsediler. Proje kapsamında zemin etüdü çalışmalarına başladık. En kısa sürede bu projeyi hayata geçirmek için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ