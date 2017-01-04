Katlanabilen Telefon Düşleri Tam Gaz!

2016'da siz yeni yıl dileklerinizi aklınızdan geçirirken, sizce Samsung'un aklından neler geçiyordu? Basit, Koreli firma şu sıralar yatıp kalkıp, katlanabilen telefonları düşünüyor.



Samsung'un katlanabilen telefonlar üzerinde çalıştığını biliyoruz; bu tür cihazların fotoğraflarını ve prototiplerini daha önce görmüştük. Yeni ortaya çıkan patentlerde ise Samsung'un farklı biyometrik oturum açma yöntemlerini aklıdan geçirdiğini görüyoruz. Firmanın hayal ettiği oturum açma yöntemleri arasında parmak izi tarayıcısı, iris tarayıcı/kamera, avuç içi izi, yüz, ses, avuç içi çizgisi ve fazlası var.







Patent başvuruları, Samsung'un "kıvrılabilen katlanabilen" bir telefondan da bahsediyor. Bu tür bir telefonun ikiye katlanabilen bir telefondan daha taşınabilir olacağı düşünülüyor. Bu sayede kullanıcılar, telefonu açarak hava durumunu, saati, tarihi ve diğer önemli bilgileri görebiliyorlar.



İddialara göre Samsung, biri çift ekranlı, diğeri ise tek esnek ekranlı iki katlanabilen telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu telefonların 2018 ve 2019'da geleceği tahmin ediliyor ancak Samsung'un bu sene en az bir katlanabilen telefon piyasaya süreceğine dair bir beklenti de var.