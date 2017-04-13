Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.



"Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar.



Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.



Yazar: Herman Melville



Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük



Yönetmen: Selçuk Mert



Yardımcı Yönetmen: Ulaş Adiyan



Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Kübra Ateş



Makyaj Tasarımı ve Uygulama: Kübra Ateş



Dekor Tasarımı: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert



Işık Tasarımı: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan



Işık Uygulama: Ulaş Adiyan



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : İkincikat Karaköy



Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Katip Bartleby - TiyatroMiyatro



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır