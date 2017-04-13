Katip Bartleby - Tiyatromiyatro

Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

Katip Bartleby - Tiyatromiyatro

Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

"Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar. 

Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.

Yazar: Herman Melville 

Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük

Yönetmen: Selçuk Mert 

Yardımcı Yönetmen: Ulaş Adiyan 

Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Kübra Ateş 

Makyaj Tasarımı ve Uygulama: Kübra Ateş 

Dekor Tasarımı: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert 

Işık Tasarımı: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan 

Işık Uygulama: Ulaş Adiyan

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : İkincikat Karaköy

Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Katip Bartleby - TiyatroMiyatro

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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