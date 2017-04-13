Katip Bartleby - Tiyatromiyatro
Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.
Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.
"Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar.
Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.
Yazar: Herman Melville
Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük
Yönetmen: Selçuk Mert
Yardımcı Yönetmen: Ulaş Adiyan
Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Kübra Ateş
Makyaj Tasarımı ve Uygulama: Kübra Ateş
Dekor Tasarımı: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert
Işık Tasarımı: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan
Işık Uygulama: Ulaş Adiyan
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : İkincikat Karaköy
Mekan Adresi : Karaköy Emekyemez Mah. Sarı Zeybek Sok. Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Katip Bartleby - TiyatroMiyatro
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır