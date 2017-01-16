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Katip Bartleby - Tiyatromiyatro

Katip Bartleby - Tiyatromiyatro

Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

Katip Bartleby - Tiyatromiyatro

Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

"Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar.



Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.

Yazar: Herman Melville

Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük

Yönetmen: Selçuk Mert

Yardımcı Yönetmen: Ulaş Adiyan

Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Kübra Ateş

Makyaj Tasarımı ve Uygulama: Kübra Ateş

Dekor Tasarımı: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert

Işık Tasarımı: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan

Işık Uygulama: Ulaş Adiyan

Kaynak: Etkinlik.io

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