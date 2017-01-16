Katip Bartleby - Tiyatromiyatro

Selçuk Mert'in yönettiği "Katip Bartleby" tiyatro oyunu, ikincikat sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.



"Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar.







Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.



Yazar: Herman Melville



Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük



Yönetmen: Selçuk Mert



Yardımcı Yönetmen: Ulaş Adiyan



Kostüm ve Aksesuar Tasarımı: Kübra Ateş



Makyaj Tasarımı ve Uygulama: Kübra Ateş



Dekor Tasarımı: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert



Işık Tasarımı: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan



Işık Uygulama: Ulaş Adiyan