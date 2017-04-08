Kâtip Bartleby – Tiyatro Miyatro

""Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar. Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.



Destek ve yardımlarından dolayı Kadıköy Theatron'a, Kıvanç Hedili'ye, Mustafa Yağcı'ya ve Timis Oyuncuları'na teşekkür ederiz.



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Süre: 80 dk.





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Dekor: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert





Işık: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan





Kostüm: Kübra Ateş





Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük





Yazan: Herman Melville





Yönetmen: Selçuk Mert Yardımcı,Ulaş Adiyan



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Katip Bartleby – Tiyatro Miyatro



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır