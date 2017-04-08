Kâtip Bartleby – Tiyatro Miyatro
""Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır.
""Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar. Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.
Destek ve yardımlarından dolayı Kadıköy Theatron'a, Kıvanç Hedili'ye, Mustafa Yağcı'ya ve Timis Oyuncuları'na teşekkür ederiz.
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Süre: 80 dk.
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Dekor: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert
Işık: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan
Kostüm: Kübra Ateş
Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük
Yazan: Herman Melville
Yönetmen: Selçuk Mert Yardımcı,Ulaş Adiyan
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Theatron
Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat
Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Katip Bartleby – Tiyatro Miyatro
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır