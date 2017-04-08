Kâtip Bartleby – Tiyatro Miyatro

""Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır.

Kâtip Bartleby – Tiyatro Miyatro

""Katip Bartleby", Herman Melville tarafından 1853 yılında yazılmıştır. Öykü, Wall Street'te hukuk bürosu işleten bir avukatın başından geçenleri anlatır. Avukat'ın oyuna konu olan ikilemi, yanında çalışan katiplere ilave olarak işe aldığı Bartleby'nin sıra dışı davranışlarıyla başlar. Bartleby'nin katiplik dışındaki işlere karşı tutumu ve öykünün devamındaki tavrı, Avukat'ı içine düştüğü durumu tanımlamakta çaresiz bırakır.

Destek ve yardımlarından dolayı Kadıköy Theatron'a, Kıvanç Hedili'ye, Mustafa Yağcı'ya ve Timis Oyuncuları'na teşekkür ederiz.

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Süre: 80 dk.


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Dekor: Duygu Yağcı, Kübra Ateş, Selçuk Mert


Işık: Muhammed Sadık Özçelik, Ulaş Adiyan


Kostüm: Kübra Ateş


Oyuncular: Duygu Yağcı, İpek Kurtoğlu, Muhammed Sadık Özçelik, Tolga Üçel, Yasemin Küçük


Yazan: Herman Melville


Yönetmen: Selçuk Mert Yardımcı,Ulaş Adiyan

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Theatron

Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Katip Bartleby – Tiyatro Miyatro

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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