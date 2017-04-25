Katil Zanlısı Yakalandı

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan F.Y. hayatını kaybederken, katil zanlısı C.D. polisin operasyonu sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 17 Nisan 2017 tarihinde Yakutiye ilçesi Yeğenağa mahallesi Yeni Akpınar çeşme önünde Ateşli silahla yaralama olayında iki gurup arasında geçmiş zamanda aralarında meydana gelen olaydan dolayı husumetlerinin olduğu ve olay günü Akpınar çeşmesi önünde karşılaştıkları ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi ile olay kavgaya dönüşmüş ve olayda ateşli silah kullanılarak F.Y. isimli şahıs yaralanmıştı. F.Y. Yakutiye Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi bölümünde hayati tehlike kaydı ile yatarak tedavisine devam edilmekte iken önceki gün hayatını kaybetti.



Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro görevlilerince olay sonrasında yapılan geniş çaplı soruşturma ve çalışmalar sonunda olayı gerçekleştiren C.D isimli şahıs bugün olayda kullanmış olduğu suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - ERZURUM