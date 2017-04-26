Katil Zanlısı, 16 Gün Boyunca Kiralık Otomobilde Yaşamış

İstanbul'da ofisinin önünde kurşun yağmuruna tutulan 55 yaşındaki emlakçı Ayşe Melek Öztürk'ün son nefesinde ismini söylediği dini nikahlı eşi İ.B., Bursa polisi tarafından 16 gün boyunca saklandığı kiralık otomobilin içerisinde yakalandı. Amerika'da uzun yıllar aşçılık yaptıktan sonra Türkiye'ye yerleştiği öğrenilen İ.B.'nin, emlakçı kadını parasal konular yüzünden aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldürdüğü iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, olay 16 gün önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçılık yapan Ayşe Melek Öztürk, Beylikdüzü'ndeki emlak ofisine girdiği sırada, hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunan dini nikahlı eşi İ.B. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün kızları, annelerinin son nefesinde kendisine müdahale eden sağlık ekibine "Beni İ.B. vurdu kaçtı" dediğini ileri sürüp katil zanlısının İ.B. olduğunu iddia etti. Öztürk, gözyaşları içerisinde toprağa verilirken, polis olaydan sonra kaçan İ.B.'nin peşine düştü.



16 gün sonra saklandığı kiralık otomobilin içinde yakalandı



Olayın ardından Bursa'ya kaçan zanlı İ.B., burada kiraladığı otomobili ev gibi kullanıp, 16 gün boyunca içerisinde yaşadı. Daha önce yaşadığı ve bildiği Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde kiraladığı otomobili çamlık içerisine saklayan İ.B., hava karardığında otomobile gelip geceyi otomobilde geçirdi. Bir hafta boyunca otomobilde yaşayan zanlı, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından saklandığı aracın içinde kıskıvrak yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinde, Amerika'da uzun süre aşçı olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye geldiğini, 7 yıl önce dini nikah yaptığı Ayşe Melek Öztürk'ün parasal sorunlar nedeniyle kendisini terk etmek istediğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Zanlı İ.B. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA