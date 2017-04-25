Katı Atık ve Yeşil Vadi Meclis Toplantıları Gerçekleştirildi

Katı Atık ve Yeşil Vadi su birliği meclis toplantıları ayrı ayrı oturumlar halinde Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Katı Atık yönetimi belediyeler birliği meclis toplantısı belediyemiz meclis toplantı salonunda Belediye Başkanvekili Mutlu Erol Bakır başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis Toplantısında 4 Encümen üyesi gizli oy ile belirlendi. Gündemin ikinci maddesinde plan ve bütçe komisyonu üyeleri açık oylama yapılarak belirlendi. Ardından 2016 mali yılı kesin hesabı komisyona gönderilerek 2016 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylandı. Meclis Başkanvekili Mutlu Erol Bakır toplantıda alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak oturumu kapattı.



Yeşil vadi su birliği meclis toplantısı Belediye meclis toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Sıtkı Arifoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 4 Encümen üyesi gizli oy ile belirlendi. Gündemin ikinci maddesinde plan ve bütçe komisyonu üyeleri açık oylama yapılarak belirlendi. Ardından 2016 mali yılı kesin hesabı komisyona gönderilerek 2016 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylandı. Maddeler oy birliği ile kabul edilerek bir sonraki toplantı tarihi belirlendi. Meclis Toplantısına mazeretlerinden dolayı katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılması oylanarak toplantı sona erdi. - KIRIKKALE