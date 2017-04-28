Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041207 0,87
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041207 0,87
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031410 0,84
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,416681 0,83
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,569228 0,82
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014740 0,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,123362 0,07
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,032671 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Tacirler Portföy His. Sen. F. (HSYF) 1,515844 0,88
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,260260 0,82
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015689 0,59
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,094614 0,56
Troya Portföy Hisse Senedi (Hisse Yoğun) Fonu 1,210641 0,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,212112 0,42
İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,026391 0,41
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,070995 0,38
Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon 0,015650 0,36
Şeker Portföy Değişken Fon 0,020873 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032745 0,68
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031555 0,48
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,032882 0,45
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,627533 0,43
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,952914 0,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,379230 0,03
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,084085 0,03
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,718067 0,03
Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,026739 0,03
İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,543830 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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