Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|350,668203
|0,26
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023072
|0,07
|Deniz Port. Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,019529
|0,06
|Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|1,185754
|0,06
|ING Portföy Birinci Borç. Araç. F.
|1,576812
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014710
|0,44
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,323063
|0,36
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014336
|0,32
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,033771
|0,13
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,101345
|0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018386
|1,19
|HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,033346
|1,12
|Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)
|0,098951
|1,04
|Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF)
|0,257107
|1,04
|HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.)
|0,086035
|0,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Halk Portföy Karma Fon
|54,582822
|0,63
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,187031
|0,55
|HSBC Portföy Değişken Fon
|54,239080
|0,54
|Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon
|13,768736
|0,45
|Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu
|0,077569
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,610503
|0,85
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,105931
|0,66
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,951145
|0,57
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,025226
|0,55
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,142888
|0,43
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013815
|0,04
|Finans Portföy Para Piy. F.
|75,951449
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035772
|0,03
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,715774
|0,03
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|42,883873
|0,03
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