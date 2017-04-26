Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 350,668203 0,26
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,023072 0,07
Deniz Port. Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019529 0,06
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 1,185754 0,06
ING Portföy Birinci Borç. Araç. F. 1,576812 0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014710 0,44
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,323063 0,36
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014336 0,32
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033771 0,13
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,101345 0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018386 1,19
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,033346 1,12
Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,098951 1,04
Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,257107 1,04
HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,086035 0,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Halk Portföy Karma Fon 54,582822 0,63
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,187031 0,55
HSBC Portföy Değişken Fon 54,239080 0,54
Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 13,768736 0,45
Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu 0,077569 0,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,610503 0,85
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,105931 0,66
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,951145 0,57
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,025226 0,55
KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,142888 0,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013815 0,04
Finans Portföy Para Piy. F. 75,951449 0,03
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035772 0,03
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,715774 0,03
Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 42,883873 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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