Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040941 0,48 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031221 0,45 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014660 0,42 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,414059 0,41 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,565554 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,192729 0,44 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,194099 0,25 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,120690 0,10 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,100263 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 17,130805 2,59 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,113169 2,59 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056948 2,56 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 31,698449 2,28 Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.) 0,097933 2,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,781342 1,28 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,325801 1,17 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020877 1,16 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,180581 1,11 HSBC Portföy Değişken Fon 53,948724 1,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,098729 1,03 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,478237 0,89 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031431 0,86 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,945720 0,77 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,025088 0,71 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013969 0,04 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,026715 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,378889 0,03 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,714640 0,03 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035761 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)