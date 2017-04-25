Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,040941
|0,48
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,031221
|0,45
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014660
|0,42
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,414059
|0,41
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,565554
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,192729
|0,44
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,194099
|0,25
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,120690
|0,10
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,100263
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|17,130805
|2,59
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,113169
|2,59
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,056948
|2,56
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|31,698449
|2,28
|Fokus Portföy Hisse Sen. F. (Hisse Sen. Yoğ.)
|0,097933
|2,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,781342
|1,28
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,325801
|1,17
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,020877
|1,16
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,180581
|1,11
|HSBC Portföy Değişken Fon
|53,948724
|1,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,098729
|1,03
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,478237
|0,89
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,031431
|0,86
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,945720
|0,77
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,025088
|0,71
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013969
|0,04
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,026715
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,378889
|0,03
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,714640
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035761
|0,03
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