Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,040744
|0,49
|TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu
|0,183997
|0,48
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,031080
|0,48
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,412363
|0,46
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014599
|0,46
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014387
|0,31
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,099308
|0,25
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011106
|0,21
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,032258
|0,16
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,120971
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF
|31,954595
|0,69
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|30,991586
|0,63
|Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,052338
|0,57
|HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.)
|0,083603
|0,54
|Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF
|45,285408
|0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,307666
|0,89
|Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon
|13,567055
|0,43
|Ak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,012302
|0,33
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,020637
|0,32
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,771471
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032468
|0,57
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,087477
|0,54
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,938519
|0,28
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,341846
|0,27
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024911
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın F.
|0,013537
|0,22
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036397
|0,22
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,394302
|0,22
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017619
|0,22
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038747
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,188239
|0,09
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|173,335885
|0,09
|Vakıf Portföy İkinci Para Piy. F.
|15,118418
|0,09
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,083986
|0,09
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,713492
|0,09
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