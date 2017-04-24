Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Kategorilere Göre Günlük Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040744 0,49 TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu 0,183997 0,48 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031080 0,48 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,412363 0,46 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014599 0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014387 0,31 Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,099308 0,25 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011106 0,21 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,032258 0,16 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,120971 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 31,954595 0,69 Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 30,991586 0,63 Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,052338 0,57 HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (H.S.Y.) 0,083603 0,54 Finans Portföy BIST-30 End. Hisse Sen. Yoğun BYF 45,285408 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,307666 0,89 Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 13,567055 0,43 Ak Portföy İkinci Değişken Fon 0,012302 0,33 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020637 0,32 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,771471 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032468 0,57 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,087477 0,54 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,938519 0,28 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,341846 0,27 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024911 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın F. 0,013537 0,22 Ak Portföy Altın Fonu 0,036397 0,22 HSBC Portföy Altın Fonu 1,394302 0,22 İş Portföy Altın Fonu 0,017619 0,22 TEB Portföy Altın Fonu 0,038747 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,188239 0,09 İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,335885 0,09 Vakıf Portföy İkinci Para Piy. F. 15,118418 0,09 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,083986 0,09 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,713492 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)