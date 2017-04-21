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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,561229 0,37
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,170859 0,33
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,410465 0,33
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030933 0,32
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 260,695187 0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014661 0,29
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,030588 0,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,119419 0,06
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,096567 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,044037 2,97
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 1,061725 1,69
Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. F. (H. S.Y.F.) 0,059013 1,45
Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,052039 1,42
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,032153 1,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,321181 1,00
HSBC Portföy Değişken Fon 53,225838 0,85
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020572 0,82
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,769074 0,82
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,166809 0,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032284 1,21
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024848 0,93
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,081634 0,83
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031104 0,70
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,935897 0,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,710178 0,03
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035719 0,03
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016625 0,03
Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,026683 0,03
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,083911 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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