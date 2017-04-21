Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,561229
|0,37
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,170859
|0,33
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,410465
|0,33
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030933
|0,32
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|260,695187
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014661
|0,29
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,030588
|0,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,119419
|0,06
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,096567
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,044037
|2,97
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|1,061725
|1,69
|Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. F. (H. S.Y.F.)
|0,059013
|1,45
|Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,052039
|1,42
|HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,032153
|1,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,321181
|1,00
|HSBC Portföy Değişken Fon
|53,225838
|0,85
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,020572
|0,82
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,769074
|0,82
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,166809
|0,79
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032284
|1,21
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024848
|0,93
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,081634
|0,83
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,031104
|0,70
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,935897
|0,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,710178
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035719
|0,03
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016625
|0,03
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,026683
|0,03
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,083911
|0,03
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