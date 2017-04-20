Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 259,889169 0,14 Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,014004 0,08 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,058628 0,06 Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu 0,014859 0,05 Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,698731 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,121793 0,39 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,193453 0,30 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,190045 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,042766 0,99 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,027019 0,88 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,105433 0,65 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091750 0,64 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,256575 0,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,069579 0,24 Tacirler Portföy Değişken Fon 0,816069 0,12 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,465301 0,11 Fokus Portföy Birinci Değişken Fon 4,683192 0,09 Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017284 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012312 0,03 Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010826 0,03 KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,136827 0,02 Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 1,040178 0,02 Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,013158 0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013948 0,04 İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,131368 0,03 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,038322 0,03 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 42,811537 0,03 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035708 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)