Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|259,889169
|0,14
|Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|0,014004
|0,08
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,058628
|0,06
|Ak Portföy PY Özel Sektör Borçlanma Araç. Özel Fonu
|0,014859
|0,05
|Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,698731
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,121793
|0,39
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,193453
|0,30
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,190045
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,042766
|0,99
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,027019
|0,88
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,105433
|0,65
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,091750
|0,64
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,256575
|0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,069579
|0,24
|Tacirler Portföy Değişken Fon
|0,816069
|0,12
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,465301
|0,11
|Fokus Portföy Birinci Değişken Fon
|4,683192
|0,09
|Oyak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,017284
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012312
|0,03
|Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,010826
|0,03
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,136827
|0,02
|Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|1,040178
|0,02
|Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,013158
|0,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013948
|0,04
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|173,131368
|0,03
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,038322
|0,03
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|42,811537
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035708
|0,03
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