Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy Eurobond Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038944
|1,11
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,753014
|1,09
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,017470
|1,04
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,679137
|1,03
|Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F
|0,027430
|1,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014455
|0,63
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019232
|0,61
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034243
|0,51
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011269
|0,40
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,031874
|0,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|30,824238
|1,62
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,042346
|1,55
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,679218
|1,52
|İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,055529
|1,39
|Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF)
|0,248744
|1,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,044159
|1,11
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,309822
|0,83
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,020484
|0,79
|Halk Portföy Karma Fon
|53,625606
|0,70
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,164328
|0,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,031105
|0,95
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,260567
|0,93
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,079536
|0,87
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,301284
|0,87
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013365
|0,79
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039310
|0,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,414600
|0,61
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036931
|0,60
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017869
|0,60
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,023029
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,707901
|0,03
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|173,077109
|0,03
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,026667
|0,03
|Vakıf Portföy İkinci Para Piy. F.
|15,095998
|0,03
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|42,798218
|0,03
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