Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038944 1,11 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,753014 1,09 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,017470 1,04 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,679137 1,03 Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,027430 1,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014455 0,63 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019232 0,61 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034243 0,51 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011269 0,40 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,031874 0,40 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 30,824238 1,62 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,042346 1,55 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,679218 1,52 İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,055529 1,39 Halk Portföy Hisse Senedi Fonu(HSYF) 0,248744 1,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,044159 1,11 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,309822 0,83 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020484 0,79 Halk Portföy Karma Fon 53,625606 0,70 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,164328 0,69 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031105 0,95 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,260567 0,93 Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,079536 0,87 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,301284 0,87 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013365 0,79 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,039310 0,61 HSBC Portföy Altın Fonu 1,414600 0,61 Ak Portföy Altın Fonu 0,036931 0,60 İş Portföy Altın Fonu 0,017869 0,60 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,023029 0,59 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,707901 0,03 İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,077109 0,03 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,026667 0,03 Vakıf Portföy İkinci Para Piy. F. 15,095998 0,03 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 42,798218 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)