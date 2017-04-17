Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,023525 0,79 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,210927 0,77 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059713 0,70 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037652 0,70 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023650 0,69 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015075 0,75 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034110 0,65 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011204 0,63 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,333342 0,60 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019179 0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,368703 1,72 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,108273 1,66 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054682 1,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,033979 0,65 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018390 0,62 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043936 0,71 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,196828 0,68 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,149159 0,53 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,758073 0,42 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,299514 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013334 0,69 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,220829 0,67 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,256579 0,66 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017460 0,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021575 0,46 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 14,741598 0,73 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 142,230170 0,58 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022986 0,48 İş Portföy Altın Fonu 0,017833 0,46 Finans Portföy Altın BYF 14,000136 0,46 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013935 0,09 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,705636 0,09 İş Portföy Para Piyasası Fonu 172,971121 0,09 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016606 0,09 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,026652 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)