Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ashmore Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023525
|0,79
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,210927
|0,77
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,059713
|0,70
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037652
|0,70
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023650
|0,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015075
|0,75
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034110
|0,65
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011204
|0,63
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,333342
|0,60
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019179
|0,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,368703
|1,72
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,108273
|1,66
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,054682
|1,35
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,033979
|0,65
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018390
|0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043936
|0,71
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,196828
|0,68
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,149159
|0,53
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,758073
|0,42
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,299514
|0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013334
|0,69
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,220829
|0,67
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,256579
|0,66
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017460
|0,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021575
|0,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,741598
|0,73
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|142,230170
|0,58
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022986
|0,48
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017833
|0,46
|Finans Portföy Altın BYF
|14,000136
|0,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013935
|0,09
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,705636
|0,09
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|172,971121
|0,09
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016606
|0,09
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,026652
|0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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