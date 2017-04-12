Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030732 0,28
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,030732
|0,28
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,407554
|0,23
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,169749
|0,23
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|259,096362
|0,22
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,557503
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,195741
|0,29
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,124673
|0,28
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,193518
|0,07
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011281
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015769
|1,01
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,917037
|0,27
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,091608
|0,23
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,261642
|0,16
|Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.)
|1,056624
|0,15
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değişken Fon
|0,814998
|0,18
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,020608
|0,11
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,026035
|0,10
|TEB Portföy Dördüncü Değ. F.
|0,030012
|0,09
|Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon
|0,015466
|0,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036778
|0,23
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021331
|0,22
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,011331
|0,05
|Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,107485
|0,05
|Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,013133
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,668455
|2,31
|Finans Portföy Altın BYF
|13,998996
|1,46
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|142,097995
|1,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022734
|0,26
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038776
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035622
|0,03
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,699927
|0,03
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|172,704717
|0,03
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,187569
|0,03
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016582
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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