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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030732 0,28
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları...

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,030732 0,28
HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,407554 0,23
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,169749 0,23
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 259,096362 0,22
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,557503 0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,195741 0,29
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,124673 0,28
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,193518 0,07
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011281 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015769 1,01
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,917037 0,27
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091608 0,23
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,261642 0,16
Atlas Portföy Birinci His. Sen. F (His. Sen.Yoğ.) 1,056624 0,15
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değişken Fon 0,814998 0,18
Şeker Portföy Değişken Fon 0,020608 0,11
İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,026035 0,10
TEB Portföy Dördüncü Değ. F. 0,030012 0,09
Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon 0,015466 0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036778 0,23
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021331 0,22
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,011331 0,05
Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu 1,107485 0,05
Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,013133 0,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,668455 2,31
Finans Portföy Altın BYF 13,998996 1,46
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 142,097995 1,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022734 0,26
TEB Portföy Altın Fonu 0,038776 0,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035622 0,03
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,699927 0,03
İş Portföy Para Piyasası Fonu 172,704717 0,03
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,187569 0,03
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016582 0,03


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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