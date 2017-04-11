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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy İkinci Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,031213 0,63
Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,023714 0,36
İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040206 0,31
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,169367 0,30
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 258,530575 0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011280 0,52
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,192650 0,49
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,116045 0,47
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,098146 0,44
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,033256 0,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,410990 5,94
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,108496 5,64
İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054842 5,59
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) 30,847021 4,29
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 31,485207 3,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,757635 2,34
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,020396 2,24
Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 13,442945 1,73
ING Portföy Birinci Değişken Fon 2,466213 1,55
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,069592 1,51
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,083009 1,67
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032550 1,56
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,322920 1,32
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031150 1,31
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,936904 1,14
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ICBC Turkey Portföy Para Piy. F. 13,313449 0,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,377367 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,530423 0,04
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,017834 0,03
ING Portföy Para Piyasası Fonu 60,743494 0,03


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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