Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İkinci Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,031213
|0,63
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023714
|0,36
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,040206
|0,31
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,169367
|0,30
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|258,530575
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011280
|0,52
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,192650
|0,49
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,116045
|0,47
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,098146
|0,44
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,033256
|0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,410990
|5,94
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,108496
|5,64
|İş Port. BIST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,054842
|5,59
|Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|30,847021
|4,29
|Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF
|31,485207
|3,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,757635
|2,34
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,020396
|2,24
|Vakıf Portföy Birinci Değ. F.
|13,442945
|1,73
|ING Portföy Birinci Değişken Fon
|2,466213
|1,55
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,069592
|1,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,083009
|1,67
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032550
|1,56
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,322920
|1,32
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,031150
|1,31
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,936904
|1,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ICBC Turkey Portföy Para Piy. F.
|13,313449
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,377367
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,530423
|0,04
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,017834
|0,03
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|60,743494
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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