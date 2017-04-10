Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,809190 1,08
Ashmore Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|0,809190
|1,08
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023630
|0,79
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|364,289267
|0,57
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,454023
|0,47
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,687426
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014620
|0,71
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011222
|0,47
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,118863
|0,41
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,186893
|0,39
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,188324
|0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,049001
|0,41
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,019005
|0,37
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,026394
|0,33
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015964
|0,33
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon
|0,034744
|0,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,199229
|0,45
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,044164
|0,44
|Tacirler Portföy Değişken Fon
|0,813899
|0,27
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,283380
|0,24
|Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon
|0,017919
|0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024535
|1,18
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021474
|1,10
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037025
|1,08
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013463
|0,35
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017615
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,976444
|1,69
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|141,967760
|1,55
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,789744
|1,19
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022883
|1,12
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039043
|1,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,083650
|0,18
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,035600
|0,09
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,697597
|0,09
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016573
|0,09
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013750
|0,09
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