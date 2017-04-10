Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut Pyş Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,809190 1,08 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,023630 0,79 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 364,289267 0,57 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,454023 0,47 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,687426 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014620 0,71 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011222 0,47 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,118863 0,41 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,186893 0,39 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,188324 0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,049001 0,41 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019005 0,37 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026394 0,33 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015964 0,33 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fon 0,034744 0,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,199229 0,45 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,044164 0,44 Tacirler Portföy Değişken Fon 0,813899 0,27 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,283380 0,24 Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon 0,017919 0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024535 1,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021474 1,10 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037025 1,08 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013463 0,35 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017615 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,976444 1,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 141,967760 1,55 Finans Portföy Gümüş BYF 14,789744 1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022883 1,12 TEB Portföy Altın Fonu 0,039043 1,11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,083650 0,18 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,035600 0,09 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,697597 0,09 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016573 0,09 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013750 0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)