Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014261 0,34 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,402967 0,25 Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,011312 0,21 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,551702 0,21 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,166924 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010898 0,27 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,083930 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,100003 1,58 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 14,959376 1,35 Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,986787 1,04 İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) 0,051201 0,95 Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) 0,052154 0,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,729155 0,63 Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 12,883420 0,52 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,072357 0,46 Halk Portföy Karma Fon 50,330371 0,45 Şeker Portföy Değişken Fon 0,020304 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,022379 0,52 Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,033240 0,49 KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,129237 0,15 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,031779 0,10 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,921648 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,470578 0,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016268 0,03 ING Portföy Para Piyasası Fonu 59,688909 0,03 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,013621 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013652 0,03 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,628865 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)