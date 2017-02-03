Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014261
|0,34
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,402967
|0,25
|Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,011312
|0,21
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,551702
|0,21
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,166924
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010898
|0,27
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,083930
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,100003
|1,58
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|14,959376
|1,35
|Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y)
|0,986787
|1,04
|İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.)
|0,051201
|0,95
|Kare Portföy His. Sen. F(HSYF)
|0,052154
|0,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,729155
|0,63
|Vakıf Portföy Birinci Değ. F.
|12,883420
|0,52
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,072357
|0,46
|Halk Portföy Karma Fon
|50,330371
|0,45
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,020304
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,022379
|0,52
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,033240
|0,49
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,129237
|0,15
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,031779
|0,10
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,921648
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,470578
|0,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016268
|0,03
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|59,688909
|0,03
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,013621
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013652
|0,03
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,628865
|0,03