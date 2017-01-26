Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|375,173660
|2,10
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,767278
|1,47
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030728
|1,45
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,059580
|1,40
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023443
|1,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,357141
|2,30
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014894
|2,08
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014549
|1,93
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,034783
|1,57
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019454
|1,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,025883
|2,62
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,043642
|2,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|34,898693
|2,23
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,019042
|2,22
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,034340
|2,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,200150
|1,68
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,270314
|1,07
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042637
|1,03
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010477
|0,67
|Ak Portföy Py Değişken Özel Fon
|1,196436
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,295939
|1,44
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,258011
|1,37
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013525
|1,32
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017574
|1,05
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020998
|0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035894
|0,65
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017355
|0,65
|Burgan Portföy Altın Fonu
|0,020779
|0,65
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,374282
|0,65
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038183
|0,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013624
|0,03
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F.
|0,026075
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034876
|0,03
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,081853
|0,03
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|232,862070
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)