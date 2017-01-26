Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 375,173660 2,10 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,767278 1,47 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030728 1,45 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059580 1,40 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023443 1,37 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,357141 2,30 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014894 2,08 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014549 1,93 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,034783 1,57 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019454 1,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025883 2,62 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,043642 2,32 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,898693 2,23 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,019042 2,22 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,034340 2,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,200150 1,68 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,270314 1,07 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042637 1,03 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010477 0,67 Ak Portföy Py Değişken Özel Fon 1,196436 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,295939 1,44 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,258011 1,37 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013525 1,32 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017574 1,05 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020998 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,035894 0,65 İş Portföy Altın Fonu 0,017355 0,65 Burgan Portföy Altın Fonu 0,020779 0,65 HSBC Portföy Altın Fonu 1,374282 0,65 TEB Portföy Altın Fonu 0,038183 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013624 0,03 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F. 0,026075 0,03 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034876 0,03 Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,081853 0,03 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 232,862070 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)