Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014150 0,98 Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,030143 0,82 Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,165504 0,81 TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,177586 0,80 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,546912 0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,091092 0,19 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,162800 0,16 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,164847 0,14 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,077676 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,038297 0,69 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,826672 0,51 Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 0,923673 0,50 Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,497248 0,29 Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,016357 0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon 0,015006 0,62 İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,025481 0,43 TEB Portföy Birinci Değişken Fon 3,111219 0,40 Deniz Port. İki. Değ. Fon 0,014708 0,40 HSBC Portföy Değişken Fon 48,651142 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,901366 0,36 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021880 0,24 Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010694 0,07 Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012160 0,07 Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,012935 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Burgan Portföy Para Piyasası Fonu 1,821676 0,04 İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016223 0,03 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,013588 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013617 0,03 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034860 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)