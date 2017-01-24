Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014150
|0,98
|Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F
|0,030143
|0,82
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,165504
|0,81
|TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F
|0,177586
|0,80
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,546912
|0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,091092
|0,19
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,162800
|0,16
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,164847
|0,14
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,077676
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)
|0,038297
|0,69
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,826672
|0,51
|Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon)
|0,923673
|0,50
|Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|1,497248
|0,29
|Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.)
|0,016357
|0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon
|0,015006
|0,62
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,025481
|0,43
|TEB Portföy Birinci Değişken Fon
|3,111219
|0,40
|Deniz Port. İki. Değ. Fon
|0,014708
|0,40
|HSBC Portföy Değişken Fon
|48,651142
|0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,901366
|0,36
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,021880
|0,24
|Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,010694
|0,07
|Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012160
|0,07
|Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu
|0,012935
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Burgan Portföy Para Piyasası Fonu
|1,821676
|0,04
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016223
|0,03
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,013588
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013617
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034860
|0,03