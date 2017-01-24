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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Yapı Kredi Port.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014150 0,98
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,030143 0,82
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,165504 0,81
TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,177586 0,80
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,546912 0,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,091092 0,19
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,162800 0,16
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,164847 0,14
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,077676 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,038297 0,69
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,826672 0,51
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Sen.Yoğun Fon) 0,923673 0,50
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,497248 0,29
Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,016357 0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. İkinci Değişken Fon 0,015006 0,62
İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,025481 0,43
TEB Portföy Birinci Değişken Fon 3,111219 0,40
Deniz Port. İki. Değ. Fon 0,014708 0,40
HSBC Portföy Değişken Fon 48,651142 0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,901366 0,36
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021880 0,24
Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,010694 0,07
Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012160 0,07
Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 0,012935 0,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Burgan Portföy Para Piyasası Fonu 1,821676 0,04
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016223 0,03
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,013588 0,03
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013617 0,03
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034860 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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