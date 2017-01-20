Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|375,053147
|1,75
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,742074
|0,43
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,059250
|0,43
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023239
|0,38
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,581678
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014765
|0,57
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015614
|0,28
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019283
|0,21
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009603
|0,20
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,334945
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|34,132716
|0,50
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,048623
|0,38
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021005
|0,32
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,015595
|0,32
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,033708
|0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,198993
|0,71
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,012727
|0,24
|Ak Portföy Py Değişken Özel Fon
|1,190505
|0,22
|Ak Portföy Değişken Fon
|0,113287
|0,20
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,265067
|0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,286259
|0,42
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,254124
|0,41
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013484
|0,37
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017507
|0,34
|Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu
|0,012159
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|138,483196
|0,22
|Finans Portföy Altın BYF
|13,597902
|0,19
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,519107
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|59,491989
|0,04
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|168,866201
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013455
|0,03
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,013574
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)