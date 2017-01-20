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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 375,053147 1,75
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,742074 0,43
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059250 0,43
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023239 0,38
Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,581678 0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014765 0,57
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015614 0,28
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019283 0,21
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009603 0,20
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,334945 0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 34,132716 0,50
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,048623 0,38
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021005 0,32
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,015595 0,32
Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,033708 0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,198993 0,71
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon 0,012727 0,24
Ak Portföy Py Değişken Özel Fon 1,190505 0,22
Ak Portföy Değişken Fon 0,113287 0,20
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,265067 0,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,286259 0,42
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,254124 0,41
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013484 0,37
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017507 0,34
Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu 0,012159 0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 138,483196 0,22
Finans Portföy Altın BYF 13,597902 0,19
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,519107 0,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu 59,491989 0,04
İş Portföy Para Piyasası Fonu 168,866201 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013455 0,03
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,013574 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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