Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,097749 1,16 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037700 1,06 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,657820 1,00 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,028643 0,99 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023164 0,97 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009627 0,92 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011774 0,76 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019301 0,71 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015819 0,71 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014749 0,71 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,667491 1,90 Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,183073 1,71 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091849 1,68 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,814152 1,27 İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) 0,047971 1,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042505 1,29 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,028723 1,00 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010408 0,82 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,036268 0,73 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,695294 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021998 1,63 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021082 1,59 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036308 1,52 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013453 0,73 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,251029 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,036048 1,62 TEB Portföy Altın Fonu 0,038275 1,60 İş Portföy Altın Fonu 0,017426 1,59 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022496 1,59 Fiba Portföy Altın F. 0,013371 1,58 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,519199 0,03 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 44,007480 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013596 0,03 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,017442 0,03 ING Portföy Para Piyasası Fonu 59,459845 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)