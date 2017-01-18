Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,097749
|1,16
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,037700
|1,06
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,657820
|1,00
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,028643
|0,99
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023164
|0,97
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009627
|0,92
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011774
|0,76
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019301
|0,71
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015819
|0,71
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014749
|0,71
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|13,667491
|1,90
|Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,183073
|1,71
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,091849
|1,68
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,814152
|1,27
|İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.)
|0,047971
|1,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042505
|1,29
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,028723
|1,00
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010408
|0,82
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,036268
|0,73
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,695294
|0,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,021998
|1,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021082
|1,59
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036308
|1,52
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013453
|0,73
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,251029
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036048
|1,62
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038275
|1,60
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017426
|1,59
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022496
|1,59
|Fiba Portföy Altın F.
|0,013371
|1,58
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,519199
|0,03
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|44,007480
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013596
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,017442
|0,03
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|59,459845
|0,03