Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Ara
BİST 82.767 %0,49
DOLAR 3,7824 %0,65
EURO 4,0362 %0,28
PARİTE 1,0669 %-0,34
ALTIN 147,43 %0,37
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,097749 1,16
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037700 1,06
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,657820 1,00
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,028643 0,99
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023164 0,97
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009627 0,92
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011774 0,76
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019301 0,71
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,015819 0,71
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014749 0,71
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 13,667491 1,90
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,183073 1,71
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,091849 1,68
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,814152 1,27
İş Portföy BIST Mali End. His. Sen. Fon (H.S.Yoğ.) 0,047971 1,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042505 1,29
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,028723 1,00
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010408 0,82
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,036268 0,73
Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,695294 0,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021998 1,63
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021082 1,59
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036308 1,52
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013453 0,73
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,251029 0,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,036048 1,62
TEB Portföy Altın Fonu 0,038275 1,60
İş Portföy Altın Fonu 0,017426 1,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022496 1,59
Fiba Portföy Altın F. 0,013371 1,58
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,519199 0,03
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 44,007480 0,03
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013596 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,017442 0,03
ING Portföy Para Piyasası Fonu 59,459845 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>