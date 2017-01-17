Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,543031
|0,55
|TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F
|0,176123
|0,52
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,396924
|0,49
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014024
|0,47
|Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F
|0,029912
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,074439
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,036696
|1,34
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,026421
|0,75
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,803978
|0,74
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,079825
|0,61
|İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon
|45,088069
|0,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değişken Fon
|48,279700
|0,47
|İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
|0,196974
|0,37
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,028438
|0,36
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,295715
|0,34
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon
|0,070452
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,021645
|0,96
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|14,025251
|0,62
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,028413
|0,53
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,031009
|0,27
|Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,040111
|0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,788275
|0,65
|Finans Portföy Altın BYF
|13,496328
|0,63
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|137,481904
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016193
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,368937
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013445
|0,03
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F.
|0,026016
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034797
|0,03