Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,543031 0,55 TEB Portföy İkinci Uzn. Vad. Kam. Borç. Arç.F 0,176123 0,52 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,396924 0,49 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014024 0,47 Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029912 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,074439 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,036696 1,34 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026421 0,75 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,803978 0,74 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,079825 0,61 İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon 45,088069 0,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değişken Fon 48,279700 0,47 İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,196974 0,37 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,028438 0,36 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,295715 0,34 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon 0,070452 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,021645 0,96 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 14,025251 0,62 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,028413 0,53 Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,031009 0,27 Alkhair Portföy Birinci Katılım Fonu 0,040111 0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,788275 0,65 Finans Portföy Altın BYF 13,496328 0,63 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 137,481904 0,59 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016193 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,368937 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013445 0,03 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F. 0,026016 0,03 Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034797 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)