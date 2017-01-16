Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|371,793329
|1,03
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,540048
|0,60
|Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F
|0,029777
|0,59
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,013959
|0,59
|Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,163559
|0,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,089254
|0,34
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,162884
|0,29
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,160202
|0,22
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,074324
|0,20
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010685
|0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F)
|0,019614
|1,43
|Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,056896
|1,39
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,026224
|1,22
|Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|1,462942
|1,15
|Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,044393
|0,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon
|1,068013
|0,92
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,065596
|0,86
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,018254
|0,77
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,294713
|0,75
|Ata Portföy Karma Fon
|20,146526
|0,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|0,996199
|0,98
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|13,939146
|0,90
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,032269
|0,82
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,894291
|0,78
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,030924
|0,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,518948
|0,08
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,183391
|0,08
|Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu
|0,081644
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013441
|0,07
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,013562
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)