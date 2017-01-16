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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 371,793329 1,03
Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,540048 0,60
Garanti Portföy GARBO Uzun Endks Borç. Arç. F 0,029777 0,59
Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,013959 0,59
Ak Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,163559 0,57
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,089254 0,34
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,162884 0,29
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,160202 0,22
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,074324 0,20
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010685 0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Global Md Portföy İkinci Hisse Senedi F. (H.S.Y.F) 0,019614 1,43
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056896 1,39
İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026224 1,22
Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 1,462942 1,15
Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,044393 0,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon 1,068013 0,92
Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,065596 0,86
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,018254 0,77
Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,294713 0,75
Ata Portföy Karma Fon 20,146526 0,74
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 0,996199 0,98
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 13,939146 0,90
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,032269 0,82
Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,894291 0,78
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,030924 0,63
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,518948 0,08
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,183391 0,08
Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu 0,081644 0,07
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013441 0,07
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,013562 0,07


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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