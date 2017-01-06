Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 353,145468 0,95 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,370679 0,90 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,022445 0,75 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,028934 0,74 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,505038 0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014774 1,55 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,013442 1,28 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,032701 0,99 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,011080 0,98 Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,009021 0,80 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,014503 2,18 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017786 1,66 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,023859 1,51 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 32,024024 1,06 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,020010 0,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,040389 0,71 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,187581 0,64 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010132 0,58 Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,017486 0,55 İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,027116 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,019384 1,12 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,033507 1,07 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,211197 0,93 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012795 0,72 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,188387 0,55 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 12,994596 2,38 Finans Portföy Altın BYF 12,608900 2,01 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 128,922343 1,99 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,020637 1,21 İş Portföy Altın Fonu 0,016011 1,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,017399 0,05 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,603381 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,518020 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013556 0,03 İş Portföy Para Piyasası Fonu 168,313161 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)