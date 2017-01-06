Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF
|353,145468
|0,95
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,370679
|0,90
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,022445
|0,75
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,028934
|0,74
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,505038
|0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014774
|1,55
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,013442
|1,28
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,032701
|0,99
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011080
|0,98
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,009021
|0,80
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,014503
|2,18
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,017786
|1,66
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,023859
|1,51
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|32,024024
|1,06
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,020010
|0,98
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,040389
|0,71
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,187581
|0,64
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010132
|0,58
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,017486
|0,55
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,027116
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,019384
|1,12
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,033507
|1,07
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,211197
|0,93
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012795
|0,72
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,188387
|0,55
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,994596
|2,38
|Finans Portföy Altın BYF
|12,608900
|2,01
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|128,922343
|1,99
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,020637
|1,21
|İş Portföy Altın Fonu
|0,016011
|1,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,017399
|0,05
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,603381
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,518020
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013556
|0,03
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|168,313161
|0,03