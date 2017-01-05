Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:



Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,092901 0,63 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,035642 0,62 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 251,871508 0,61 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,397065 0,54 Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,025633 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010972 0,82 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,013272 0,81 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,258840 0,78 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,032380 0,48 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018224 0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,019815 0,86 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,040591 0,84 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,031473 0,83 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 31,687175 0,68 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,014194 0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,040106 0,75 Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon 0,769398 0,39 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,062866 0,29 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010074 0,29 İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon 0,025263 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,019169 1,26 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,033151 1,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,200045 0,36 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012703 0,24 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,181908 0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 12,693079 1,58 HSBC Portföy Altın Fonu 1,254955 1,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,020391 1,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,034829 1,25 Ak Portföy Altın Fonu 0,032748 1,25 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013552 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,517865 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013406 0,03 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,602273 0,03 İş Portföy Para Piyasası Fonu 168,264434 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)