Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,092901
|0,63
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,035642
|0,62
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|251,871508
|0,61
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,397065
|0,54
|Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F
|0,025633
|0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010972
|0,82
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,013272
|0,81
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,258840
|0,78
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,032380
|0,48
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018224
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,019815
|0,86
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,040591
|0,84
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,031473
|0,83
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|31,687175
|0,68
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,014194
|0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,040106
|0,75
|Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon
|0,769398
|0,39
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,062866
|0,29
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010074
|0,29
|İş Portföy Privia Bankacılık Değişken Özel Fon
|0,025263
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,019169
|1,26
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,033151
|1,19
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,200045
|0,36
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012703
|0,24
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,181908
|0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,693079
|1,58
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,254955
|1,25
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,020391
|1,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,034829
|1,25
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,032748
|1,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013552
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,517865
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013406
|0,03
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,602273
|0,03
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|168,264434
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)