Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 350,764114 1,32 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,055890 1,18 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,526989 1,16 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,028668 1,15 İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,464772 1,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,013165 1,84 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,032224 1,58 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013862 1,27 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014754 1,12 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,249116 1,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,017426 2,40 Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon 0,031215 2,31 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,014116 2,23 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 31,473030 1,98 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,045736 1,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,185985 1,29 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,203505 1,10 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,039809 0,96 Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,214685 0,87 Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon 0,766392 0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,195775 1,24 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012672 1,20 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,179279 1,14 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,018930 1,01 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,032760 0,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 12,495112 2,31 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 125,650157 1,61 Finans Portföy Altın BYF 12,278271 1,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,020139 1,04 HSBC Portföy Altın Fonu 1,239445 1,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İş Portföy Para Piyasası Fonu 168,217378 0,04 Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,601221 0,03 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,013529 0,03 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013547 0,03 Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,037265 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)