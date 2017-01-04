Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF
|350,764114
|1,32
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,055890
|1,18
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,526989
|1,16
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,028668
|1,15
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,464772
|1,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,013165
|1,84
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,032224
|1,58
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013862
|1,27
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014754
|1,12
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,249116
|1,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,017426
|2,40
|Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon
|0,031215
|2,31
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,014116
|2,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|31,473030
|1,98
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,045736
|1,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,185985
|1,29
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,203505
|1,10
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,039809
|0,96
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,214685
|0,87
|Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon
|0,766392
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,195775
|1,24
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012672
|1,20
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,179279
|1,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,018930
|1,01
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032760
|0,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,495112
|2,31
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|125,650157
|1,61
|Finans Portföy Altın BYF
|12,278271
|1,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,020139
|1,04
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,239445
|1,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|168,217378
|0,04
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,601221
|0,03
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,013529
|0,03
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013547
|0,03
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,037265
|0,03