Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF
|346,197424
|0,68
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,338490
|0,44
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,028342
|0,43
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,055236
|0,43
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,035357
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti
|0,008927
|0,63
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,235419
|0,52
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017969
|0,39
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010828
|0,36
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,031723
|0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,023282
|0,78
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,088261
|0,78
|Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)
|0,036655
|0,77
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,014924
|0,76
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|6,989133
|0,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,183613
|0,47
|Şeker Portföy Değişken Fon
|0,019737
|0,26
|Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon
|1,204152
|0,22
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,039429
|0,15
|Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon
|0,763873
|0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,165962
|0,45
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012522
|0,44
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,016569
|0,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,181117
|0,31
|Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF)
|0,031359
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013399
|0,03
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F.
|0,025930
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,367747
|0,03
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034687
|0,03
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|168,157508
|0,03