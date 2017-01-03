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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Hazine Bon. Dolar Yab. BYF 346,197424 0,68
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,338490 0,44
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,028342 0,43
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,055236 0,43
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,035357 0,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti 0,008927 0,63
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,235419 0,52
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,017969 0,39
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010828 0,36
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,031723 0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,023282 0,78
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,088261 0,78
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,036655 0,77
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,014924 0,76
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 6,989133 0,73
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,183613 0,47
Şeker Portföy Değişken Fon 0,019737 0,26
Azimut Pyş İa Değişken Özel Fon 1,204152 0,22
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,039429 0,15
Yapı Kredi Port. ÖPY Birinci Değişken Özel Fon 0,763873 0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,165962 0,45
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012522 0,44
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,016569 0,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,181117 0,31
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) 0,031359 0,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013399 0,03
Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F. 0,025930 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,367747 0,03
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034687 0,03
İş Portföy Para Piyasası Fonu 168,157508 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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