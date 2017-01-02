Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|0,014613
|0,18
|Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,636447
|0,14
|Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araç. Fonu
|1,137287
|0,13
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,015184
|0,13
|Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
|185,811091
|0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013659
|0,29
|Halk Portföy Fon Sepeti Fonu
|0,010550
|0,18
|Egeli Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,000144
|0,15
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,031405
|0,14
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,060931
|0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,035796
|2,85
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF)
|0,789521
|1,44
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,019340
|1,05
|Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y)
|0,965094
|0,98
|Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun)
|0,036375
|0,93
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,027404
|0,54
|Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon
|1,053031
|0,51
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,018039
|0,51
|Oyak Portföy Birinci Değişken Fon
|0,017660
|0,44
|Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon
|0,030936
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,020878
|0,96
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,027174
|0,90
|Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu
|0,030045
|0,59
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,018780
|0,54
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032508
|0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|12,346792
|0,89
|Finans Portföy Altın BYF
|12,107718
|0,89
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|123,798499
|0,73
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,012012
|0,56
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,032086
|0,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piy. F.
|0,034678
|0,08
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013395
|0,07
|İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu
|0,016133
|0,07
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,599130
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013540
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)