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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014613 0,18
Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,636447 0,14 ...

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Oyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,014613 0,18
Azimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,636447 0,14
Tacirler Portföy Özel Sektör Borçlanma Araç. Fonu 1,137287 0,13
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,015184 0,13
Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 185,811091 0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013659 0,29
Halk Portföy Fon Sepeti Fonu 0,010550 0,18
Egeli Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,000144 0,15
Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,031405 0,14
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,060931 0,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tek.End.His.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,035796 2,85
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İştirak ve His.Sen.(HSYF) 0,789521 1,44
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,019340 1,05
Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) 0,965094 0,98
Qinvest Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğun) 0,036375 0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,027404 0,54
Yapı Kredi Port. ÖPY Dördüncü Değişken Özel Fon 1,053031 0,51
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,018039 0,51
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon 0,017660 0,44
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon 0,030936 0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,020878 0,96
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,027174 0,90
Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu 0,030045 0,59
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,018780 0,54
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,032508 0,53
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 12,346792 0,89
Finans Portföy Altın BYF 12,107718 0,89
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 123,798499 0,73
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,012012 0,56
Ak Portföy Altın Fonu 0,032086 0,55
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piy. F. 0,034678 0,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,013395 0,07
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,016133 0,07
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,599130 0,07
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013540 0,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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