Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,405104 -0,76 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,022955 -0,68 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,036511 -0,68 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,665582 -0,60 Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030121 -0,57 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010408 -1,36 İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014056 -1,31 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,312869 -1,12 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014547 -0,89 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018724 -0,72 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,111589 -1,22 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,056168 -1,20 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,881303 -1,15 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026144 -1,05 Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018120 -1,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,190869 -0,69 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,258654 -0,40 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,310166 -0,39 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042987 -0,34 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010098 -0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,173732 -0,72 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012945 -0,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020570 -0,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,225576 -0,59 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035538 -0,58 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,290227 -1,56 Ak Portföy Altın Fonu 0,035143 -0,61 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021882 -0,61 TEB Portföy Altın Fonu 0,037433 -0,61 HSBC Portföy Altın Fonu 1,346760 -0,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)