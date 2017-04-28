Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,405104 -0,76
Ashmore Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,405104
|-0,76
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,022955
|-0,68
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,036511
|-0,68
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu
|3,665582
|-0,60
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030121
|-0,57
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010408
|-1,36
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014056
|-1,31
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,312869
|-1,12
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014547
|-0,89
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018724
|-0,72
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,111589
|-1,22
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,056168
|-1,20
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,881303
|-1,15
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,026144
|-1,05
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018120
|-1,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,190869
|-0,69
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,258654
|-0,40
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,310166
|-0,39
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042987
|-0,34
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010098
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,173732
|-0,72
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012945
|-0,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020570
|-0,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,225576
|-0,59
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035538
|-0,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,290227
|-1,56
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035143
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,021882
|-0,61
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037433
|-0,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,346760
|-0,61
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