Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,037923
|-0,43
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,058358
|-0,31
|Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F
|0,026812
|-0,30
|Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz)
|1,227369
|-0,29
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,595224
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014169
|-0,32
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,010841
|-0,29
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018868
|-0,22
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,191070
|-0,14
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,193798
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,020900
|-1,49
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015548
|-1,01
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,133633
|-0,92
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,089947
|-0,90
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,105483
|-0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043061
|-0,48
|Oyak Portföy İkinci Değişken Fon
|0,017267
|-0,25
|Tacirler Portföy Değişken Fon
|0,815859
|-0,24
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,643240
|-0,20
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,191984
|-0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,181381
|-0,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020792
|-0,29
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035906
|-0,28
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017092
|-0,25
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013019
|-0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022118
|-0,31
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,013285
|-0,29
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,035524
|-0,29
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,037835
|-0,29
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,361183
|-0,29
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