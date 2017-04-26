Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037923 -0,43 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058358 -0,31 Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,026812 -0,30 Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) 1,227369 -0,29 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,595224 -0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014169 -0,32 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010841 -0,29 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018868 -0,22 Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,191070 -0,14 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,193798 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,020900 -1,49 Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015548 -1,01 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,133633 -0,92 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,089947 -0,90 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,105483 -0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043061 -0,48 Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017267 -0,25 Tacirler Portföy Değişken Fon 0,815859 -0,24 Gedik Portföy Karma Fon 0,643240 -0,20 Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,191984 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,181381 -0,40 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020792 -0,29 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035906 -0,28 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017092 -0,25 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013019 -0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022118 -0,31 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013285 -0,29 Ak Portföy Altın Fonu 0,035524 -0,29 TEB Portföy Altın Fonu 0,037835 -0,29 HSBC Portföy Altın Fonu 1,361183 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)