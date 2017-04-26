Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy Eurobond Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,037923 -0,43
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058358 -0,31
Vakıf Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.Arç.F 0,026812 -0,30
Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) 1,227369 -0,29
Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,595224 -0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014169 -0,32
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010841 -0,29
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018868 -0,22
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,191070 -0,14
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,193798 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,020900 -1,49
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015548 -1,01
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,133633 -0,92
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,089947 -0,90
Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,105483 -0,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043061 -0,48
Oyak Portföy İkinci Değişken Fon 0,017267 -0,25
Tacirler Portföy Değişken Fon 0,815859 -0,24
Gedik Portföy Karma Fon 0,643240 -0,20
Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,191984 -0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,181381 -0,40
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020792 -0,29
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035906 -0,28
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017092 -0,25
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013019 -0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022118 -0,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,013285 -0,29
Ak Portföy Altın Fonu 0,035524 -0,29
TEB Portföy Altın Fonu 0,037835 -0,29
HSBC Portföy Altın Fonu 1,361183 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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