Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|349,770208
|-1,66
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,183998
|-1,32
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,036833
|-1,28
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038085
|-1,25
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu
|3,691134
|-1,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014215
|-2,47
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,010872
|-2,11
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010546
|-1,58
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014290
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,033726
|-0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015707
|-0,81
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,047082
|-0,49
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,090765
|-0,34
|Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,016135
|-0,25
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,199928
|-0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043268
|-1,23
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,192362
|-1,23
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,263283
|-0,46
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F.
|0,025973
|-0,34
|Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon
|0,820575
|-0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020852
|-2,14
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036006
|-2,03
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,186157
|-1,68
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013051
|-1,18
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017135
|-1,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,476695
|-2,58
|Fiba Portföy Altın F.
|0,013198
|-2,50
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|137,149047
|-2,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022187
|-2,23
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,737950
|-2,13
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