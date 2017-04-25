Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 349,770208 -1,66
TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,183998 -1,32
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,036833 -1,28
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038085 -1,25
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,691134 -1,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014215 -2,47
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010872 -2,11
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010546 -1,58
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014290 -0,67
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033726 -0,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015707 -0,81
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047082 -0,49
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,090765 -0,34
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016135 -0,25
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,199928 -0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043268 -1,23
Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,192362 -1,23
Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,263283 -0,46
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F. 0,025973 -0,34
Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon 0,820575 -0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020852 -2,14
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036006 -2,03
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,186157 -1,68
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013051 -1,18
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017135 -1,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF 13,476695 -2,58
Fiba Portföy Altın F. 0,013198 -2,50
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 137,149047 -2,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022187 -2,23
Finans Portföy Gümüş BYF 13,737950 -2,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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