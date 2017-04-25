Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 349,770208 -1,66 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,183998 -1,32 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,036833 -1,28 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038085 -1,25 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,691134 -1,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014215 -2,47 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010872 -2,11 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010546 -1,58 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014290 -0,67 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033726 -0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015707 -0,81 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047082 -0,49 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,090765 -0,34 Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,016135 -0,25 Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,199928 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043268 -1,23 Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,192362 -1,23 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,263283 -0,46 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F. 0,025973 -0,34 Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon 0,820575 -0,33 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020852 -2,14 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036006 -2,03 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,186157 -1,68 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013051 -1,18 Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017135 -1,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,476695 -2,58 Fiba Portföy Altın F. 0,013198 -2,50 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 137,149047 -2,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022187 -2,23 Finans Portföy Gümüş BYF 13,737950 -2,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)