Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|355,679828
|-0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010715
|-0,88
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014575
|-0,25
|Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,187478
|-0,09
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,119559
|-0,03
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,191117
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,091079
|-0,66
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015835
|-0,63
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,217566
|-0,60
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,042767
|-0,48
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,043850
|-0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon
|0,018699
|-0,19
|İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
|0,209661
|-0,10
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,642206
|-0,08
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010110
|-0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013207
|-0,07
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,247418
|-0,03
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,138455
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|14,036669
|-1,50
|Finans Portföy Altın BYF
|13,833257
|-0,14
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|140,587587
|-0,08
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