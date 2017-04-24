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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 355,679828 -0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010715 -0,88
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014575 -0,25
Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,187478 -0,09
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,119559 -0,03
Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,191117 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091079 -0,66
Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015835 -0,63
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,217566 -0,60
Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042767 -0,48
İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,043850 -0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dördüncü Değ. Fon 0,018699 -0,19
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,209661 -0,10
Gedik Portföy Karma Fon 0,642206 -0,08
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010110 -0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013207 -0,07
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,247418 -0,03
KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,138455 -0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 14,036669 -1,50
Finans Portföy Altın BYF 13,833257 -0,14
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 140,587587 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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