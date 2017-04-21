Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,038496 -0,73 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,199100 -0,72 Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,023310 -0,71 Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon 3,640919 -0,70 Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 1,426827 -0,65 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014612 -1,60 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010810 -0,95 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011083 -0,91 Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,319816 -0,54 Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014343 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021115 -0,43 Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,025824 -0,15 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047320 -0,12 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 35,697636 -0,11 Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,042973 -0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,043707 -0,67 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,194604 -0,65 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,296118 -0,61 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,267836 -0,39 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010112 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021261 -0,91 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,036675 -0,88 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,205004 -0,64 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,013216 -0,61 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,247808 -0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,036317 -0,92 HSBC Portföy Altın Fonu 1,391251 -0,91 TEB Portföy Altın Fonu 0,038664 -0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022645 -0,91 İş Portföy Altın Fonu 0,017581 -0,89

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)