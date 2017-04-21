Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy Eurobond Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu
|0,038496
|-0,73
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,199100
|-0,72
|Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,023310
|-0,71
|Fiba Portföy Eurob. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|3,640919
|-0,70
|Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|1,426827
|-0,65
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014612
|-1,60
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010810
|-0,95
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011083
|-0,91
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,319816
|-0,54
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014343
|-0,45
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021115
|-0,43
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,025824
|-0,15
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,047320
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|35,697636
|-0,11
|Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,042973
|-0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,043707
|-0,67
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,194604
|-0,65
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,296118
|-0,61
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,267836
|-0,39
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010112
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021261
|-0,91
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036675
|-0,88
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,205004
|-0,64
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,013216
|-0,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,247808
|-0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036317
|-0,92
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,391251
|-0,91
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,038664
|-0,91
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022645
|-0,91
|İş Portföy Altın Fonu
|0,017581
|-0,89
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