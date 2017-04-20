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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,730709 -0,59
İş Portföy PY Eurobond Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,730709 -0,59
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023623 -0,53
Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059545 -0,52
Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,756920 -0,52
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037530 -0,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010914 -1,81
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014618 -0,87
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033966 -0,81
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011185 -0,75
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019097 -0,70
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018180 -1,46
İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054759 -1,39
İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047377 -1,33
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,466463 -1,28
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,108728 -1,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,157685 -0,57
Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,317992 -0,56
Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,195876 -0,55
Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,304020 -0,44
Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 13,417542 -0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024620 -0,90
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,212761 -0,80
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021457 -0,75
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037002 -0,73
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,030888 -0,70
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF 13,863341 -0,89
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022852 -0,77
Ak Portföy Altın Fonu 0,036653 -0,75
HSBC Portföy Altın Fonu 1,404029 -0,75
TEB Portföy Altın Fonu 0,039018 -0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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