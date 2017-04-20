Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,730709 -0,59 İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023623 -0,53 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,059545 -0,52 Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu 3,756920 -0,52 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,037530 -0,52 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010914 -1,81 Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF 0,014618 -0,87 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033966 -0,81 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,011185 -0,75 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,019097 -0,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,018180 -1,46 İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,054759 -1,39 İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,047377 -1,33 Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF 16,466463 -1,28 Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) 0,108728 -1,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,157685 -0,57 Deniz Port. Dör. Değişken Fon 0,317992 -0,56 Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon 0,195876 -0,55 Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon 1,304020 -0,44 Vakıf Portföy Birinci Değ. F. 13,417542 -0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,024620 -0,90 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,212761 -0,80 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,021457 -0,75 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,037002 -0,73 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,030888 -0,70 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 13,863341 -0,89 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,022852 -0,77 Ak Portföy Altın Fonu 0,036653 -0,75 HSBC Portföy Altın Fonu 1,404029 -0,75 TEB Portföy Altın Fonu 0,039018 -0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)