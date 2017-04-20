Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,730709 -0,59
İş Portföy PY Eurobond Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,730709
|-0,59
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023623
|-0,53
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,059545
|-0,52
|Yapı Kredi Port. ÖPY Bor. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|3,756920
|-0,52
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,037530
|-0,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010914
|-1,81
|Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF
|0,014618
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,033966
|-0,81
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,011185
|-0,75
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019097
|-0,70
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,018180
|-1,46
|İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,054759
|-1,39
|İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,047377
|-1,33
|Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF
|16,466463
|-1,28
|Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)
|0,108728
|-1,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,157685
|-0,57
|Deniz Port. Dör. Değişken Fon
|0,317992
|-0,56
|Yapı Kredi Port. ÖPY İkinci Değişken Özel Fon
|0,195876
|-0,55
|Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon
|1,304020
|-0,44
|Vakıf Portföy Birinci Değ. F.
|13,417542
|-0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,024620
|-0,90
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,212761
|-0,80
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,021457
|-0,75
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037002
|-0,73
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,030888
|-0,70
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Altın BYF
|13,863341
|-0,89
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,022852
|-0,77
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,036653
|-0,75
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,404029
|-0,75
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,039018
|-0,74
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